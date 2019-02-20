نائب أمير مكة يلتقي أعضاء المجالس المحلية والبلدية في عدد من محافظات المنطقة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في الطائف أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات (الطائف، رنية، المويه، الخرمة، تربة، ميسان) وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وعدد من مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في الطائف أعضاء المجالس المحلية والبلدية لمحافظات (الطائف، رنية، المويه، الخرمة، تربة، ميسان) وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وعدد من مديري القطاعات الحكومية بالمنطقة

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