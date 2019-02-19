السعودية اليوم / مياه جازان تدشن مشروع شبكات وخزانات قريتي الهيجة والكوابسة بفيفاء



فيفاء 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

دشنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم مشروع شبكات وخزانات مياه قريتي الهيجة والكوابسة بمحافظة فيفاء، بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، أن المشروع سيسهم في خدمة 15 قرية بواقع 900 مستفيد، مشيرًا إلى أن الإدارة بكامل فروعها تعمل وفق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنفيذ وتشغيل وتطوير عدد من مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة جازان.

واستمع المحافظ والحضور إلى شرح عن مشروع شبكات المياه وخزانات قرى محافظة فيفاء الواقع بالهيجة والكوابسة وقراها، الذي يشتمل على شبكات رئيسة وفرعية بطول 35,7 كيلًا ، و خزان أرضى سعة 1000 متر مكعب و 225 توصيلة منزلية.

وفي نهاية الحفل كرم محافظ فيفاء عددًا من منسوبي إدارة خدمات المياه بالمحافظة، وعددًا من الجهات الحكومية والمواطنين ومنفذي المشروع، تقديرًا لدورهم البارز في إنجاح وتشغيل مشروع شبكات وخزانات مياه الهيجة والكوابسة بمحافظة فيفاء.

// انتهى //

23:39ت م

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فيفاء 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسدشنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم مشروع شبكات وخزانات مياه قريتي الهيجة والكوابسة بمحافظة فيفاء، بحضور محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، أن المشروع سيسهم في خدمة 15 قرية بواقع 900 مستفيد، مشيرًا إلى أن الإدارة بكامل فروعها تعمل وفق خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تنفيذ وتشغيل وتطوير عدد من مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة جازان.واستمع المحافظ والحضور إلى شرح عن مشروع شبكات المياه وخزانات قرى محافظة فيفاء الواقع بالهيجة والكوابسة وقراها، الذي يشتمل على شبكات رئيسة وفرعية بطول 35,7 كيلًا ، و خزان أرضى سعة 1000 متر مكعب و 225 توصيلة منزلية.وفي نهاية الحفل كرم محافظ فيفاء عددًا من منسوبي إدارة خدمات المياه بالمحافظة، وعددًا من الجهات الحكومية والمواطنين ومنفذي المشروع، تقديرًا لدورهم البارز في إنجاح وتشغيل مشروع شبكات وخزانات مياه الهيجة والكوابسة بمحافظة فيفاء.// انتهى //23:39ت م0356

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