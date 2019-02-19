شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يدشن «الفقد والهدر الغذائي».. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

يدشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، غدا الأربعاء، مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة. ويعد مؤشر الفقد والهدر الغذائي "خط الأساس" أولى مخرجات البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، والذي تنفذه مؤسسة "الحبوب". ويأتي المؤشر ضمن المرحلة الأولى من أصل أربع مراحل يتكون منها هذا البرنامج الوطني، حيث أنهت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تنفذ هذه المرحلة أعمال المسح الميداني لجمع وقياس فائض الطعام وتعبئة الاستبانات العلمية وتحليل نتائجهما.



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