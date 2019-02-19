شكرا لقرائتكم خبر عن «المنجد»: زيارة ولي العهد للهند تعزز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد المهندس المنجد في تصريح له، بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة والهند من تنامي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، موضحاً أن زيارة سمو ولي العهد، تعد مؤشراً إيجابياً وستتيح باستثمارات الشركات السعودية في الهند، وستسهم في دخول الشركات السعودية التي تنوي أيضاً الاستثمار في عدد من القطاعات.
وأشار إلى أن الهند عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، معرباً عن أمله في أن تقود الزيارة العلاقات بين الرياض ونيودلهي إلى آفاق جديدة من التعاون.
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