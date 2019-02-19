شكرا لقرائتكم خبر عن بن تنباك: مشروع ثقافي أصيل خلف استراتيجية وزير الثقافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أروى المهنا (الرياض) @arwa_almohanna

شكر الناقد والكاتب السعودي مرزوق بن تنباك، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على توجهه لإطلاق استراتيجية خاصة بالثقافة يوم 10 مارس القادم، وذلك خلال حلوله ضيفاً على المذيع عبدالله المديفر في برنامج الصورة أمس (الاثنين).

وأضاف: «يكشف إعلان وزير الثقافة عن استراتيجية يطلقها يوم 10 مارس، عن تخطيط ومحاولة لبدء مشروع ثقافي أصيل ومؤسسي يُعطي بعداً لتاريخ هذه الأرض بثقافتها العامة والدينية والاجتماعية».

وحدد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، يوم 10 مارس القادم، موعداً لإطلاق استراتيجية شاملة لوزارة الثقافة بهدف النهوض بالعمل الثقافي، فيما استبشر عدد كبير من المثقفين بفكرة إطلاق الاستراتيجية.