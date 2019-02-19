، بالصورة.. لأنه محمد بن سلمان.. استقبال حار من رئيس الوزراء الهندي لولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتضنه فور نزوله من الطائرة

كعادة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أينما حل ويحل يجد الترحيب الحار والتسابق على الظفر بعلاقات وطيدة معه نظير ما يحمله من ملفات كبيرة، وخطط مستقبلية اقتصادية ضخمة، تجذب أنظار العالم تجاه السعودية.

وقد رصدت عدسات المصورين اليوم استقبالاً حارًّا من رئيس وزراء "الهند" لسمو ولي العهد عندما صافحه واحتضنه في مشاهد تبيِّن ما يحظى به سمو ولي العهد في شتى البقاع.

ورُصد المشهد عند باب طائرة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي حطت مساء اليوم في "الهند" لبدء زيارة رسمية، يقوم بها سمو ولي العهد.

وجاء المشهد الذي نال تداولاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعية بوصفه كسرًا للبروتوكول المعمول به في الهند؛ إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار في تغريدة على حسابه بتويتر: "فصل جديد في العلاقات الثنائية، رئيس الوزراء يكسر البروتوكول لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند وصوله".

وكان سمو ولي العهد قد حظي باستقبال حافل في عدد من الدول التي يزورها، كان آخرها جمهورية باكستان التي احتفت بضيفها الكبير بشكل أوصل رسائل المحبة البالغة التي يتمتع بها سموه لدى شعب باكستان إلى العالم.