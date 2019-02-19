، برعاية "الخليج 365".. تدشين المنتدى السعودي للإرشاد السياحي بتبوك ،

- 1/2
- 2/2
تدشن الجمعية السعودية للمرشدين السعوديين اجتماعها السنوي "المنتدى السعودي للمرشدين السعوديين السادس" في تبوك خلال الفترة من 20 إلى 22 شهر فبراير 2019 برعاية أمير المنطقة، ورعاية "الخليج 365" إعلاميًّا.
ويتضمن المنتدى جلسات وورش عمل ولقاءات، يشارك فيها المرشدون السعوديون من جميع أنحاء السعودية، كما جرت العادة في كل عام.
وتتضمن جلسات المنتدى على مدار اليومين إقامة دورة المرشد السياحي في تنمية وتطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والترفيهية كافة، إلى جانب السياحة البحرية، واستخدام البواخر المتنقلة والمطاعم العائمة، وفرصة المرشدين السعوديين في هذه الجوانب الجديدة للسياحة في السعودية.
وبمشاركة المرأة السعودية لأول مرة ستتمكن المرشدات السعوديات من استعراض تجاربهن المتعددة خلال ورقة عمل، ستقدَّم بعنوان "المرشدون وجمعيتهم". كما تتضمن الفعاليات معرض الصور، ثم كلمة لرئيس الجمعية. بعدها كلمة المدير العام لجامع زايد المشارك كضيف شرف في المنتدى. يلي ذلك عرض فيلم وثائقي، يحكي واقع السياحة في تبوك. ويُختتم الحفل بتكريم المرشدين المميزين والشركات والجهات الراعية للمنتدى.
يُذكر أن المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين يقام كل عام في منطقة مختلفة، وقد حط رحاله من قبل في مناطق عدة، منها الرياض والقصيم وجازان والأحساء وحائل. ويقيم المنتدى ويشرف عليه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي تعد الجمعية الأولى المتخصصة في مهنة الإرشاد السياحي في السعودية، وهي جمعية غير ربحية، تعمل على تنمية وتطوير المرشد السياحي السعودي.
برعاية "الخليج 365".. تدشين المنتدى السعودي للإرشاد السياحي بتبوكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
تدشن الجمعية السعودية للمرشدين السعوديين اجتماعها السنوي "المنتدى السعودي للمرشدين السعوديين السادس" في تبوك خلال الفترة من 20 إلى 22 شهر فبراير 2019 برعاية أمير المنطقة، ورعاية "الخليج 365" إعلاميًّا.
ويتضمن المنتدى جلسات وورش عمل ولقاءات، يشارك فيها المرشدون السعوديون من جميع أنحاء السعودية، كما جرت العادة في كل عام.
وتتضمن جلسات المنتدى على مدار اليومين إقامة دورة المرشد السياحي في تنمية وتطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والترفيهية كافة، إلى جانب السياحة البحرية، واستخدام البواخر المتنقلة والمطاعم العائمة، وفرصة المرشدين السعوديين في هذه الجوانب الجديدة للسياحة في السعودية.
وبمشاركة المرأة السعودية لأول مرة ستتمكن المرشدات السعوديات من استعراض تجاربهن المتعددة خلال ورقة عمل، ستقدَّم بعنوان "المرشدون وجمعيتهم". كما تتضمن الفعاليات معرض الصور، ثم كلمة لرئيس الجمعية. بعدها كلمة المدير العام لجامع زايد المشارك كضيف شرف في المنتدى. يلي ذلك عرض فيلم وثائقي، يحكي واقع السياحة في تبوك. ويُختتم الحفل بتكريم المرشدين المميزين والشركات والجهات الراعية للمنتدى.
يُذكر أن المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين يقام كل عام في منطقة مختلفة، وقد حط رحاله من قبل في مناطق عدة، منها الرياض والقصيم وجازان والأحساء وحائل. ويقيم المنتدى ويشرف عليه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي تعد الجمعية الأولى المتخصصة في مهنة الإرشاد السياحي في السعودية، وهي جمعية غير ربحية، تعمل على تنمية وتطوير المرشد السياحي السعودي.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
10:54 PM
يتضمن جلسات وورش عمل ولقاءات متعددة
تدشن الجمعية السعودية للمرشدين السعوديين اجتماعها السنوي "المنتدى السعودي للمرشدين السعوديين السادس" في تبوك خلال الفترة من 20 إلى 22 شهر فبراير 2019 برعاية أمير المنطقة، ورعاية "الخليج 365" إعلاميًّا.
ويتضمن المنتدى جلسات وورش عمل ولقاءات، يشارك فيها المرشدون السعوديون من جميع أنحاء السعودية، كما جرت العادة في كل عام.
وتتضمن جلسات المنتدى على مدار اليومين إقامة دورة المرشد السياحي في تنمية وتطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والترفيهية كافة، إلى جانب السياحة البحرية، واستخدام البواخر المتنقلة والمطاعم العائمة، وفرصة المرشدين السعوديين في هذه الجوانب الجديدة للسياحة في السعودية.
وبمشاركة المرأة السعودية لأول مرة ستتمكن المرشدات السعوديات من استعراض تجاربهن المتعددة خلال ورقة عمل، ستقدَّم بعنوان "المرشدون وجمعيتهم". كما تتضمن الفعاليات معرض الصور، ثم كلمة لرئيس الجمعية. بعدها كلمة المدير العام لجامع زايد المشارك كضيف شرف في المنتدى. يلي ذلك عرض فيلم وثائقي، يحكي واقع السياحة في تبوك. ويُختتم الحفل بتكريم المرشدين المميزين والشركات والجهات الراعية للمنتدى.
يُذكر أن المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين يقام كل عام في منطقة مختلفة، وقد حط رحاله من قبل في مناطق عدة، منها الرياض والقصيم وجازان والأحساء وحائل. ويقيم المنتدى ويشرف عليه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي تعد الجمعية الأولى المتخصصة في مهنة الإرشاد السياحي في السعودية، وهي جمعية غير ربحية، تعمل على تنمية وتطوير المرشد السياحي السعودي.
، برعاية "الخليج 365".. تدشين المنتدى السعودي للإرشاد السياحي بتبوك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية "الخليج 365".. تدشين المنتدى السعودي للإرشاد السياحي بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.