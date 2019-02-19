، برعاية "الخليج 365".. تدشين المنتدى السعودي للإرشاد السياحي بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن جلسات وورش عمل ولقاءات متعددة

تدشن الجمعية السعودية للمرشدين السعوديين اجتماعها السنوي "المنتدى السعودي للمرشدين السعوديين السادس" في تبوك خلال الفترة من 20 إلى 22 شهر فبراير 2019 برعاية أمير المنطقة، ورعاية "الخليج 365" إعلاميًّا.

ويتضمن المنتدى جلسات وورش عمل ولقاءات، يشارك فيها المرشدون السعوديون من جميع أنحاء السعودية، كما جرت العادة في كل عام.

وتتضمن جلسات المنتدى على مدار اليومين إقامة دورة المرشد السياحي في تنمية وتطوير السياحة بأنواعها الطبيعية والترفيهية كافة، إلى جانب السياحة البحرية، واستخدام البواخر المتنقلة والمطاعم العائمة، وفرصة المرشدين السعوديين في هذه الجوانب الجديدة للسياحة في السعودية.

وبمشاركة المرأة السعودية لأول مرة ستتمكن المرشدات السعوديات من استعراض تجاربهن المتعددة خلال ورقة عمل، ستقدَّم بعنوان "المرشدون وجمعيتهم". كما تتضمن الفعاليات معرض الصور، ثم كلمة لرئيس الجمعية. بعدها كلمة المدير العام لجامع زايد المشارك كضيف شرف في المنتدى. يلي ذلك عرض فيلم وثائقي، يحكي واقع السياحة في تبوك. ويُختتم الحفل بتكريم المرشدين المميزين والشركات والجهات الراعية للمنتدى.

يُذكر أن المنتدى السعودي للمرشدين السياحيين يقام كل عام في منطقة مختلفة، وقد حط رحاله من قبل في مناطق عدة، منها الرياض والقصيم وجازان والأحساء وحائل. ويقيم المنتدى ويشرف عليه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي تعد الجمعية الأولى المتخصصة في مهنة الإرشاد السياحي في السعودية، وهي جمعية غير ربحية، تعمل على تنمية وتطوير المرشد السياحي السعودي. ‫