شاهد: لحظة وصول ولي العهد إلى العاصمة الهندية المحطة الثانية في جولته الآسيوية

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في مستهل زيارة رسمية.

وتأتي زيارة ولي العهد ضمن جولة آسيوية بدأها بباكستان ثم الهند، وستشمل الجولة كذلك جمهورية الصين الشعبية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد عند سلم الطائرة رئيس الوزارء الهندي ناريندرا مودي، وعدد من المسؤولين.