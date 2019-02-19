حساب المواطن يكشف تأثير تاريخ انتهاء الهوية الوطنية على الدعم

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، مع سؤال مستفيد عن موقف المنتهية هويتهم الوطنية من إتمام إجراءات التسجيل للحصول على الدعم.

ورد البرنامج قائلًا :إن تاريخ انتهاء الهوية الوطنية غير مطلوب للتسجيل في البرنامج،ويمكن للمستفيد الدخول للحساب عبر البوابة الإلكترونية.

وأضاف البرنامج : كما يمكن اختيار تسجيل جديد وإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.