عضو شورى: توصيتي لتطبيق العمل بالساعات في القطاع الخاص رُفضت.. ولن أستسلم

كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أنه تم رفض التوصية التي تقدم بها لتطبيق نظام العمل بالساعة في منشآت القطاع الخاص، والتي تقدم بها للمجلس اليوم الثلاثاء.

وقال بن جمعة، لموقع أخبار24″، إن توصيته بتغيير نظام العمل في القطاع الخاص من الشهري إلى العمل بالساعة، تم رفضها من المجلس، حيثُ صوت بقبولها 47 عضوا ورفضها 73 آخرون.

وأكد أنه لن يستسلم بشأن هذه التوصية، وسيعمل على تعديلات جديدة تخص “تحديد الأجور” وسيعيد تقديمها.

وفي وقت سابق، دعا ابن جمعة في توصيته لوضع حد أدنى للأجور وطالب بزيادته سنوياً بالتتابع مع معدل التضخم، كما طالب بتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بدلًا من الراتب الشهري.