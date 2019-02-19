بالفيديو.. فريق طبي سعودي يسهم في إسلام 80 شخصًا في بروندي

أجرى أكثر من 120 عملية جراحية لهم
أسهم فريق طبي سعودي، بقيادة الدكتور عبدالوهاب الجباب، في اعتناق أكثر من ثمانين شخصًا، الإسلام، في بروندي .
وأعلن البرونديون الثمانون إسلامهم، بعد أن تطوع الفريق الطبي للسفر والتمكن من فحص أكثر من 300 مريض، وإجراء أكثر من 120 عملية جراحية لهم ولأطفالهم تكللت جميعها بالنجاح.
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