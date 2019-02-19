بالفيديو.. فريق طبي سعودي يسهم في إسلام 80 شخصًا في بروندي

أسهم فريق طبي سعودي، بقيادة الدكتور عبدالوهاب الجباب، في اعتناق أكثر من ثمانين شخصًا، الإسلام، في بروندي .

وأعلن البرونديون الثمانون إسلامهم، بعد أن تطوع الفريق الطبي للسفر والتمكن من فحص أكثر من 300 مريض، وإجراء أكثر من 120 عملية جراحية لهم ولأطفالهم تكللت جميعها بالنجاح.