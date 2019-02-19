السعودية اليوم / تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى محافظة الحرجة



ظهران الجنوب 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

دشنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير اليوم, العيادة الخاصة بمكافحة التدخين بمستشفى محافظة الحرجة، ضمن خطة وزارة الصحة وحملتها التوعوية في الحد من آفة التدخين.

وتقدم العيادة المساعدة والعلاج للراغبين بالإقلاع عن التدخين،ضمن جهود " الصحة " لتحسين الحالة الصحية لجميع أفراد المجتمع.

// انتهى //

21:32ت م

0331



ظهران الجنوب 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسدشنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير اليوم, العيادة الخاصة بمكافحة التدخين بمستشفى محافظة الحرجة، ضمن خطة وزارة الصحة وحملتها التوعوية في الحد من آفة التدخين.وتقدم العيادة المساعدة والعلاج للراغبين بالإقلاع عن التدخين،ضمن جهود " الصحة " لتحسين الحالة الصحية لجميع أفراد المجتمع.// انتهى //21:32ت م0331

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