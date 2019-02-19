انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: سعودي مشهور يتحرش بفتاة ومطالبات بمعاقبته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 09:48 مساءً - دشن نشطاء سعوديون على منصة "تويتر"، الثلاثاء، وسماً يطالبون فيه بمحاسبة أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحرشه بامرأة في موقع عام.

ووثق مقطع فيديو تحرش نجم منصة "سناب شات"، علي بن كرمان، بممرضة في داخل مؤسسة صحية؛ ما أثار غضب عدد كبير من السعوديين.

ويعتبر بن كرمان الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، أكبر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي سناً في السعودية، ويتابعه مواطنون من كلا الجنسين، ظهر بحسب الفيديو المرفق، الذي تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وهو يمد يده نحو ممرضة في مستشفى مدينة القنفذة العام (بمدينة مكة، غرب)؛ ما اضطرها للابتعاد عنه.

كثيرون اعتبروا ما فعله علي بن كرمان خروجاً على العادات والتقاليد، وليس لائقاً فعله.

ودشن سعوديون وسماً حمل عنوان: "#نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان".

ولمع نجم بن كرمان العام الماضي، عندما بدأ بالظهور برفقة شاب سعودي يدعى محمد الشريف ويلقب بـ"أبو عزوز"، في حساب على منصة "سناب شات"، وسريعاً استقطب عدداً كبيراً من المتابعين، ليتحول من رجل مغمور في قريته إلى أحد مشاهير السعودية، وفاق عدد متابعيه 100 ألف شخص.