شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تبدأ تطوير مساجد طريق الهجرة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، أعمال الخطة الاستراتيجية لمبادرة "خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية"، التي تُعنى بتطوير وتحسين المساجد، وتدريب القائمين عليها على امتداد طريق الهجرة، ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي، الثالث لعام ١٤٤٠هـ من خلال حملة " كيف نكون قدوة "، التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وزار ممثل إمارة منطقة مكة المكرمة وفريق المبادرة الموقع الأول، وهو مسجد السعادة، واطلعوا على سير الأعمال التحسينية، والدورات التدريبية في مجال السلامة وإطفاء الحرائق والإسعافات الأولية، إضافة إلى الدورات الخاصة بتطوير السلوك الإيجابي في تقديم خدمة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن.

وأشاد الجميع بالعمل المتقن والدور المهم الذي تقدمه "السعودية للكهرباء"، في العديد من المبادرات لخدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام، على مستوى منطقة مكة المكرمة، مما يعكس حرص الشركة على المشاركة في المبادرات التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.