شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افتتاح معرض تاريخ المملكة في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

افتتح الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ورئيس المفوضية الوطنية للشؤون الثقافية والفنون بالفلبين بيرهيلو ألماريو، اليوم، بالمركز الثقافي بالعاصمة مانيلا معرض تاريخ المملكة.

وتطرق الدكتور السماري، إلى العلاقات المتميزة بين المملكة والفلبين، في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية كافة, مشيرًا إلى أنها تعد مع مرور الوقت والمواقف المختلفة أنموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية المحترمة.

وقال إن المملكة تعيش حراكًا واسعًا وشاملاً سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله.

وأوضح أن هذا الحراك الوطني تقوده رؤية المملكة 2030، التي بزغت معها شمس جديدة على بلادنا بفضل أهدافها الحضارية والإنسانية، ومساعيها للتخلص من مرحلة الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وإشراك القطاع الخاص في محاور التنمية، والاتجاه إلى إنشاء المشروعات التقنية والسياحية ذات المعايير الدولية في تكوينها وفئاتها المستهدفة، مع الارتكاز على تعزيز الهوية الوطنية وتعميقها من خلال التاريخ السعودي الوطني الذي من مفرداته التراث والمآثر الفكرية والمعالم العمرانية.

وأوضح الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز أن المملكة عبر تاريخها العريق، ترتكز على عناصر التصالح والتسامح والتعايش مع الآخر، من أجل عمارة الأرض بالحب والسلام، وإنماء القيم الإنسانية، والاتحاد ضد قوى الشر والتخريب والإرهاب، والوقوف صفًّا واحدًا لإرساء دعائم السلام، ومساعدة جميع الأمم والشعوب للنهوض الحضاري الشامل.

من جانبه، أبدى رئيس المركز الثقافي الفلبيني آرسينيو ليزاسيو في كلمته الافتتاحية عن سعادته للتعاون بين المركز ودارة الملك عبدالعزيز، لاستضافة معرض تاريخ المملكة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض هو الأول من نوعه الذي يقام في الفلبين لتبادل الثقافة بين الشعبين الصديقين, متمنيًا إقامة المزيد من هذه المعارض في البلدين، التي لها أبلغ الأثر للتعريف بحضارات الشعوب.

واشتمل المعرض على صور تحكي تاريخ المملكة، منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله– وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بالإضافة إلى صور تتناول العلاقات السعودية الفلبينية، كما احتوى المعرض على ركن للخط العربي والأدوات المستخدمة فيه وتطوره عبر العصور, وركن لنقش الحناء وآخر للزي التقليدي السعودي.