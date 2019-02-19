أهداف خاصة برؤية 2030 وراء زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند والصين

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

قالت شبكة CNN الإخبارية: إن هناك أهدافًا خاصة برؤية 2030 وراء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند والصين، وإن جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في آسيا تؤسس لعلاقات جديدة من خلال عقد صفقات والتي تضمن تحقيق حلمه بالتحول الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان اختتم زيارته لباكستان، باتفاقات بلغت قيمتها 20 مليار دولار، منها صفقة لتطوير الطاقة البديلة، وذلك قبل التوجه إلى الهند والصين، وكلاهما من كبار المشترين للنفط السعودي.

وأوضحت CNN أن أهداف رحلة ولي العهد أكبر بكثير من الطاقة، حيث أكدت أن الأمير محمد بن سلمان يقود جهود تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، مشيرة إلى أن المملكة بحاجة إلى الاستثمار والخبرة الأجنبية، والتي يمكن أن تحصل عليها من الهند والصين.

وتهدف خطة ولي العهد التي أطلقها في 2016، إلى الحد من البطالة وتنمية القطاع الخاص وتطوير المراكز الصناعية والسياحية والترفيهية خلال العقد القادم.

وقالت ربيعة ياسمين، كبيرة المحللين في يورومونيتور إنترناشونال: “إن زيارة آسيا لها أهمية جغرافية إستراتيجية واقتصادية اجتماعية، وكلا الجانبين مهمان للغاية لنجاح رؤية السعودية 2030 مع الإشارة إلى توقيت هذه الزيارات”.

وأضافت: “الزيارات ستوفر لولي العهد وسيلة لتنمية علاقات أوثق مع الحكومات في هذه الدول، بالإضافة إلى إقامة توطيد العلاقات الإيجابية مع شعوبها”.

وحافظت السعودية والدول التي يزورها الأمير محمد بن سلمان في جولته الآسيوية، على علاقة قوية وإستراتيجية، حيث عملت الرياض معها بشكل وثيق جدًّا في إطار العديد من المنتديات الإقليمية والعالمية، والتي أسهمت في تطوير العلاقات بين السعودية وقارة آسيا.



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