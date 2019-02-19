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شكرا لقرائتكم غريفيثس: طرفا الصراع اتفقا على إعادة الانتشار في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، اليوم الثلاثاء، أن طرفي النزاع في اليمن قد أحرزا تقدمًا لافتًا في المحادثات لحل الأزمة في اليمن بقيادة الجنرال لوليسغارد، وقد تم الاتفاق على إعادة الانتشار في الحديدة.
ودعا غريفيثس طرفي النزاع، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي في إحاطة هي الأولى له بعد صدور قرار دولي داعم لاتفاق ستوكهولهم في ديسمبر الماضي، إلى عدم تفويت فرصة السلام والتوصل إلى اتفاق والوفاء بالالتزامات لتنفيذه، بحسب “العربية”.
كما أشار المبعوث الأممي إلى وجود مساعٍ جدية للإفراج عن الأسرى اليمنيين.
من جانبه، دعا مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، أعضاء الأمم المتحدة بالمشاركة بسخاء في مؤتمر مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، المزمع عقده الأسبوع المقبل.
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