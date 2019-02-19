شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”.. 6 فوائد للشراكة السعودية الهندية ترسخها زيارة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تحمل الشراكة السعودية الهندية العديد من الفوائد التي تعود على البلدين، والتي ترسخها زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي اليوم الثلاثاء.

وسلط إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365” الضوء على أبرز هذه الفوائد، ومنها تعويض تراجع الطلب على الطاقة من الأسواق التقليدية، وأيضًا إيجاد أسواق استثمارية بديلة.

وضمن فوائد الشراكة السعودية الهندية أيضًا جذب استثمارات هندية للمدن الاقتصادية الجديدة بالمملكة، وتنويع مصادر الدخل والاستثمارات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى خلق شركاء جدد عبر العلاقة التشاركية في إنتاج المشتقات النفطية، واستغلال الفرص التي يتيحها الاقتصاد الهندي المتطور.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الهندية، في ثاني محطات جولته الآسيوية، حيث كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقدمة مستقبليه.



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