الان تتابع صحة الطائف تكشف حقيقة المراكز الآيلة للسقوط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي
واشتملت الحلول على دمج المراكز القريبه واستئجار محلات تجارية في المولات والمجمعات التجارية والشوارع الرئيسيه وتحويلها لتكون مركز صحي خدمي بديلا للمركز الصحي و إغلاق تلك المراكز التي لديها مستوى متدن في عدد المراجعين اليوميو شكل مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المونس لجنة حددت 41 مركزا صحيا وفق معايير محدده استوجبت إخضاعها للتحسين والتطوير وفق توجيهات مقام الوزارة
وأكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه لاصحة لوجود تقارير أو ماشابه حول وجود مراكز آيلة للسقوط موضحا وجود مراكز سيئة تحتاج إعادة النظر وفق تعميم الوزير للمرحلة الأولى بجميع مناطق المملكة
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