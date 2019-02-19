طيران ناس: عناوين وأرقام مكاتب “فلاي ناس” لحجز الرحلات الداخلية والدولية

طيران ناس واحدة من شركات الطيران المشهورة عالميًا، وهي شركة طيران سعودية تقوم بتنظيم رحلات داخلية ودولية اقتصادية تتناسب مع جميع الفئات، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية القابضة للخدمات الجوية، حيث تقوم الشركة بتنظيم العديد من الرحلات، حيث تقوم الشركة بتنظيم رحلات متجهه إلى جميع المناطق الداخلية في المملكة، أو إلى جميع العواصم في كافة الدول العربية، وذلك من خلال تنظيم رحلات خارجية على الخطوط الدولية، أو إلى الكثير من الدول الأخرى الغير عربية.

هذا وتضم شركة طيران ناس مجموعة من الطائرات المتقدمة من طراز “ايرباص A320″، والذي يميز باعتماده على نظام ملاحة متطور ويضم معايير عالية توفر الراحة للمسافرين، وأنظمة طيران متقدمة توفر رحلات على درجة عالية من الأمان، هذا بجانب سهولة حجز الرحلات والحصول على تذاكر للسفر، حيث وفرت طيران ناس إمكانية حجز الرحلات من خلال خدمة انجاز إجراءات السفر، وهي خدمة متوفرة أونلاين، أو يمكن حجز التذاكر من خلال الذهاب إلى الفروع والمكاتب التابعة لشركة طيران ناس، والمتواجدة في جميع أنحاد المملكة العربية السعودية، بحيث يمكنكم الحصول على الخدمات من تلك المكاتب بكل سهولة ويسر.

طيران ناس

هذا وتقدم شركة طيران ناس للعملاء الكثير من المميزات ما يجعل تقديم الخدمات وتلقيها بين الموظفين والعملاء عملية مرنة، ومن أهم تلك المميزات أنه يمكنك إلغاء أو تغيير موعد الرحلات التي تم حجزها من خلال الانترنت بكل سهولة، وذلك دون اللجوء إلى دفع الغرامة المالية التي تقوم عدد من الشركات الأخرى بتطبيقها، كما يمتد الزمن المتاح لك تغيير رأيك حول حجز الرحلة فيه حتى ساعتين قبل انطلاق الرحلة الخاصة بك، هذا وتتيح رحلات الطيران العديد من الخدمات الخاصة، والتي يتم تقديمها للمعاقين والأطفال والنساء الحوامل، باعتبار الفئات المذكورة حالات خاصة ويجب الاعتناء بها، هذا بجانب إمكانية السفر وحجز الرحلات في درجتين، الدرجة الأولى مخصصة لرحلات رجال الأعمال، والثانية مخصصة للسياحة، بحيث يمكنكم اختيار الدرجة التي تودون الحجز فيها.

حجز الرحلات أونلاين

يمكنكم حجز رحلات الطيران الدولية والداخلية على شركة طيران ناس السعودية والاستمتاع بأقوى العروض والخدمات التي تقوم الشركة بنقديمها لعملائها من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع طيران ناس لحجز الرحلات. املأ البيانات المطلوبة.

اختر الوجهة التي تود الذهاب إليها. رجاء قراءة التعليما جيدًا.

عناوين مكاتب الشركة في السعودية

الرياض

فرع مقاطعة البادية ويقع في العنوان “طريق المدينة بجوار سوق العثيم” ويمكنكم الوصول للفرع من خلال الاتصال على الأرقام التالية “+966114497440 | +966114497441”. فرع طريق المية ويقع في العنوان “قرب نادي وقت اللياقه مخرج 15 الروابي” ويمكنكم الوصول للفرع من خلال الاتصال على الأرقام التالية “+966114454165 | +966114451329”. فرع مبنى سيناء مقابل بنك سامبا ويقع في العنوان “طريق البطحاء الرئيسي” ويمكنكم الوصول للفرع من خلال الاتصال على الأرقام التالية “+966114035276”. فرع شارع جرير ويقع في الملز ويمكن الوصول للفرع من خلال الاتصال على الرقم “+966114730404”. فرع شارع الأمير سلطان ويقع في سوق المزرعة معرض 19 ويمكن الوصول للفرع من خلال الاتصال على +966112884313. فرع شارع العربية ويقع في سعد بن وقاص، النسيم ويمكن الوصول للفرع من خلال الاتصال على +966112337646.

الحائل

فرع بريده: يقع في شارع الملك عبدالعزيز، تحديدًا مقابل بنك الراجحي، ويمكنكم الوصول للفرع من خلال الاتصال على 966163250010. فرع شارع الملك خالد، يمكن الوصول للفرع من خلال الاتصال على رقم “+966165399979 أو+966165399979”.

يقع في حي سلطانة في شارع فهد بن سلطان، تحديدًا بجوار مكتب الخطوط العربية السعودية، ويمكن الوصول للمكتب من خلال الرقم “+966144215609”.

الوجبات التي تقدمها شركة طيران ناس

هناك العديد من الوجبات الصحية والخفيفة، والتي تصلح للإفطار أو الغذاء أو العشاء، والتي يمكنك حجزها مسبقًا، مثل:

وجبات الإفطار

** كرواسون + خبز + كريمة الجبن + كعك المافن.

** بيض أوملت + جبن + سلطة فواكه + خبز + مربى + زبدة.

** كرواسون + خبز + كريمة الجبن + كعك المافن. ** بيض أوملت + جبن + سلطة فواكه + خبز + مربى + زبدة. وجبات الغذاء

** سلطة دجاج سيزر.

** معكرونة بيني بالخضار.

** لازانيا.

** برياني الدجاج.

** فريكة دجاج.

** دجاج تكا.

** كفنة اللحم.

** شيش طاووق.

** سلطة دجاج سيزر. ** معكرونة بيني بالخضار. ** لازانيا. ** برياني الدجاج. ** فريكة دجاج. ** دجاج تكا. ** كفنة اللحم. ** شيش طاووق. وجبات عشاء

** سندوتش تونة.

** سندوتش ديك رومي مع الجبنة.

** كلوب سندوتش.

** سندوتش تونة. ** سندوتش ديك رومي مع الجبنة. ** كلوب سندوتش. وجبات أطفال

قطع دجاج + بطاطس ويدجز + عصير + شكولاته.

مميزات شركة طيران ناس

تمنح شركة طيران ناس الراكب العديد من الخيارات التي تضمن له رحلة أكثر راحة له ولعائلته، لذا تقدم لك العديد من الخدمات التي تميزها:

اختيار المقاعد المفضلة والمناسبة لك، كاختيار المقاعد الأمامية أو المقاعد التي تقع بجانب النوافذ. اختيار وجبات معينة يمكنك حجزها مسبقًا، ضمن الوجبات التي سبق وذكرناها بالمقال، ومنها وجبة مناسبة للأطفال، إذا كنت مسافرًا مع عائلتك.

طيران ناس تطلب طيارين للعمل بوظيفة كابتن قائد طائرة

أعلنت شرطة طيران ناس عن حاجتها لطيارين خبرة، وفتح باب التسجيل، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على رخصة سارية من منظمة الطيران المدني الدولي، وعلى أن لا يزيد عمره عن 58 عامًا.