أمير الرياض يؤدي الصلاة على عبدالله بن فيصل بن تركي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، بعد صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز - رحمه الله - وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز والأمير تركي الفيصل والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز والأمير نواف بن محمد بن عبدالله ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان وعدد من الأمراء.

كما أدى الصلاة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل، وطلال، وخالد، وعبدالعزيز) وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المواطنين.