احتفاء بزيارة ولي العهد.. نيودلهي تزدان مرحبة بضيفها الكبير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيودلهي

تزينت شوارع وطرق وميادين العاصمة الهندية نيودلهي بصور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأعلام المملكة العربية السعودية وهي ترفرف إلى جانب علم الهند ترحيبا بالضيف الكبير خلال زيارته التاريخية لجمهورية الهند الصديقة.

ورسمت هذه الصور والأعلام الخفاقة لوحة للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطلع القيادتين لمرحلة جديدة من التعاون تخدم مصالحهما المشتركة والذهاب إلى آفاق أوسع وأرحب ترضي شعبي البلدين. وعكست مظاهر الاحتفاء والترحيب بزيارة ولي العهد لجمهورية الهند قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية، ومدى الأهمية التي ستضيفها هذه الزيارة في ترسيخ العلاقة بين البلدين نظرا لدورهما الريادي في المنطقة والعالم، وتركيز كل منهما على التحديث الاقتصادي وتنفيذ خطط واستراتيجيات كبرى للتنمية الاقتصادية السريعة.

وتكتسب زيارة ولي العهد أهمية خاصة، فالبلدان عضوان في مجموعة العشرين، ويجمعهما إرث كبير من المشتركات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتاريخية، وتسعى المملكة إلى تعزيز علاقات قديمة وراسخة تأسست منذ أكثر من ثمانية عقود مع واحد من أهم بلدان القارة الآسيوية، ومع اقتصاد يعد سابع أكبر اقتصاد في العالم.