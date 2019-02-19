بالصور.. محافظ الخرج يكرّم المشرفة المطيري لحصولها على جائزة التعليم للتميز

كرّم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ظهر اليوم الثلاثاء، المشرفة التربوية تركية بنت مريخان المطيري؛ بمناسبة حصولها على المركز الأول لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة (فئة المرشدة الطلابية) للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ، بمكتبه بديوان المحافظة.

حضر التكريم، مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، وشقيقا المُحتَفَى بها، ومدير الإعلام والاتصال عبدالله القرني، ومدير مركز التميز المؤسسي عمر الخويطر، ومدير وحدة الشراكة فهد المياح.

وأشاد محافظ الخرج بحصول المطيري على جائزة التميز على مستوى المملكة، والذي يعد تشريفًا لجميع أبناء وبنات المحافظة، مشيرًا إلى أن رحلة التميز تبدأ بعد نيل الجائزة ولا تنتهي بالحصول عليها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح .

من جانبه، قدم مدير التعليم شكره لمحافظ الخرج على تكريمه للمشرفة تركية لحصولها على جائزة التميز، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار رعايته واهتمامه الدائمين ومشاركته مناسبات تعليم الخرج طوال العام الدراسي، وعنايته بدعم مسيرة المتميزين والمتفوقين ليكونوا لبنات صالحة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء.

وفي نهاية الاستقبال، قدم المحافظ درعًا تذكاريًا للمحتفى بها استلمها نيابة عنها شقيقها سهل بن مريخان المطيري .