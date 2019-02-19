بالصور.. أمير جازان بالنيابة يتفقد قوات الأفواج الأمنية في فيفاء

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواقع التابعة لقوة الأفواج في محافظة فيفاء، التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة.

يأتي ذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها أمير جازان بالنيابة، لمختلف المحافظات والمراكز والقطاعات والجهات العسكرية والخدمية بالمنطقة.

وشملت جولة الأمير محمد بن عبدالعزيز، مقر سرايا المهام الميدانية بالأفواج الأمنية بمحافظة فيفاء، وعددًا من المواقع التابعة للقوة، مطلعًا خلالها على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

واستمع أمير جازان بالنيابة، لشرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد بن فارس الزهراني، عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود الوطن بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه النيل من أمنه واستقراره.

وأشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، ببسالة وبطولة وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي اتضحت من خلال أعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة التي أسهمت في دحر العدوان، والتصدي لكل من يريد المساس بأمن هذه البلاد الغالية والنيل من المقدسات، ورد كيد الكائدين في نحورهم.

وأعرب عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج الذين يؤدون واجبهم الوطني، خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلًا الله تعالى لهم العون والتوفيق والنصر والتأييد في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام بكل ما فيه خير ورفعة وأمن الوطن وراحة ورفاهية المواطن.

من جانبهم، أعرب قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة، عن سعادتهم بزيارة أمير منطقة جازان بالنيابة، رافعين الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام لجميع منسوبي القوات العسكرية، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الحكيمة، وتأكيد بذل الغالي والنفيس دفاعًا عن الدين ثم الملك والوطن.