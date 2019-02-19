، النصر يتجاوز الملحق برباعية في شباك أجمك الأوزبكي ويلتحق بالزوراء والوصل وذوب آهن ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تأهل الفريق الكروي الأول بنادي النصر لدور المجموعات من نسخة دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أجمك الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض بأربعة أهداف نظيفة.
بدأ الشوط الأول متحفظًا من كلا الفريقين، ولم يستطع أحدهما فك شفرة دفاعات الفريق الآخر؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني بدأ مهرجان الأهدافالنصراوية في شباك ضيفه الأوزبكي؛ إذ تمكن عمر هوساوي قلب دفاع الفريق النصراوي من افتتاح التسجيل لفريقه بعد مرور عشر دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55 من زمن المواجهة. وبعده بسبع دقائق عزز سلطان الغنام تقدم فريقه بهدف آخر عند الدقيقة الـ62. واستمر تفوُّق أصحاب الضيافة المطلق على مجريات المباراة نظير الإمكانيات الفنية العالية للاعبي المنتصف الذين أحكموا قبضتهم على منطقة المناورة. وعند الدقيقة الـ80 حضر جوليانو بهدف ثالث، ترجم به الأفضلية، وعاد اللاعب نفسه، واختتم أهداف فريقه بهدف رابع عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.
وبهذه النتيجة ضمن النصر وجوده في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وانضم إلىمجموعة: الزوراء العراقي والوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني.
النصر يتجاوز الملحق برباعية في شباك أجمك الأوزبكي ويلتحق بالزوراء والوصل وذوب آهنعبدالله الشهري الخليج 365 2019-02-19
تأهل الفريق الكروي الأول بنادي النصر لدور المجموعات من نسخة دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أجمك الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض بأربعة أهداف نظيفة.
بدأ الشوط الأول متحفظًا من كلا الفريقين، ولم يستطع أحدهما فك شفرة دفاعات الفريق الآخر؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني بدأ مهرجان الأهدافالنصراوية في شباك ضيفه الأوزبكي؛ إذ تمكن عمر هوساوي قلب دفاع الفريق النصراوي من افتتاح التسجيل لفريقه بعد مرور عشر دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55 من زمن المواجهة. وبعده بسبع دقائق عزز سلطان الغنام تقدم فريقه بهدف آخر عند الدقيقة الـ62. واستمر تفوُّق أصحاب الضيافة المطلق على مجريات المباراة نظير الإمكانيات الفنية العالية للاعبي المنتصف الذين أحكموا قبضتهم على منطقة المناورة. وعند الدقيقة الـ80 حضر جوليانو بهدف ثالث، ترجم به الأفضلية، وعاد اللاعب نفسه، واختتم أهداف فريقه بهدف رابع عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.
وبهذه النتيجة ضمن النصر وجوده في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وانضم إلىمجموعة: الزوراء العراقي والوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
08:28 PM
تأهل الفريق الكروي الأول بنادي النصر لدور المجموعات من نسخة دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أجمك الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض بأربعة أهداف نظيفة.
بدأ الشوط الأول متحفظًا من كلا الفريقين، ولم يستطع أحدهما فك شفرة دفاعات الفريق الآخر؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني بدأ مهرجان الأهدافالنصراوية في شباك ضيفه الأوزبكي؛ إذ تمكن عمر هوساوي قلب دفاع الفريق النصراوي من افتتاح التسجيل لفريقه بعد مرور عشر دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55 من زمن المواجهة. وبعده بسبع دقائق عزز سلطان الغنام تقدم فريقه بهدف آخر عند الدقيقة الـ62. واستمر تفوُّق أصحاب الضيافة المطلق على مجريات المباراة نظير الإمكانيات الفنية العالية للاعبي المنتصف الذين أحكموا قبضتهم على منطقة المناورة. وعند الدقيقة الـ80 حضر جوليانو بهدف ثالث، ترجم به الأفضلية، وعاد اللاعب نفسه، واختتم أهداف فريقه بهدف رابع عند الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.
وبهذه النتيجة ضمن النصر وجوده في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وانضم إلىمجموعة: الزوراء العراقي والوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني.
، النصر يتجاوز الملحق برباعية في شباك أجمك الأوزبكي ويلتحق بالزوراء والوصل وذوب آهن ،
المصدر : الخليج 365
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