، الملحق الثقافي بالهند: زيارة ولي العهد للهند تعزز لشراكة استراتيجية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ستشهد تطوراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

وصف الملحق الثقافي السعودي في الهند الدكتور عبدالله بن صالح الشتوي، علاقات المملكة العربية السعودية والهند، بالعريقة والممتدة عبر التاريخ، وتكتنز أبعاداً ثقافية وحضارية عميقة رسخت من الشراكة الاستراتيجية التي تشهد تطوراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأكد الدكتور الشتوي في تصريح صحفي بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند، أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين تبلورت وتطورت بشكل ملحوظ وارتقت لمستوى عالٍ واتخذت صوراً مختلفة ومتنوعة، منها المشاركة في معارض الكتاب والندوات والمؤتمرات والفعاليات والتبادل الثقافي والتعليمي والأكاديمي .

وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد، ستسهم في تعزيز هذه الثنائية بين الرياض ونيودلهي والمضي بها نحو آفاق رحبة مملوءة بالطموحات والآمال.

وشدد الملحق الشتوي، على دور المبتعثين والمبتعثات في مختلف الأنشطة الثقافية لتحقيق أعلى مستويات الريادة والتميز وتمثيل المملكة خير تمثيل بوصفهم سفراء يعززون الصورة المشرفة عن الوطن والمواطن السعودي.

وأفاد الملحق الثقافي في الهند، أن المبتعثين يعملون على ترجمة رؤية 2030 ببذلهم جهوداً في التحصيل العلمي وتزودهم بالمهارات والخبرات، للإٍسهام في دعم وتقدم المملكة، مستشعرين الاهتمام والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة في استثمار إنسان الوطن ليكونوا بناة فاعلين لمستقبل المملكة .