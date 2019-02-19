، "الشمراني" لاعباً اتحادياً حتى نهاية الموسم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب الدولي السابق ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي .
وتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للاعب مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.
الجدير بالذكر أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقعت أول أمس مخالصة مالية مع اللاعب ناصر الشمراني، وذلك بتسليمه كافة مستحقاته المالية السابقة.
وكان اللاعب كتب على حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم صفحة كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له، بإذن الله أكون قد ثقتكم فيني، أعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح".
وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري في نادي الشباب، والشكر موصول لجماهير الشباب، تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح".
"الشمراني" لاعباً اتحادياً حتى نهاية الموسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب الدولي السابق ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي .
وتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للاعب مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.
الجدير بالذكر أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقعت أول أمس مخالصة مالية مع اللاعب ناصر الشمراني، وذلك بتسليمه كافة مستحقاته المالية السابقة.
وكان اللاعب كتب على حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم صفحة كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له، بإذن الله أكون قد ثقتكم فيني، أعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح".
وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري في نادي الشباب، والشكر موصول لجماهير الشباب، تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح".
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
07:52 PM
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب الدولي السابق ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي .
وتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للاعب مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.
الجدير بالذكر أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد وقعت أول أمس مخالصة مالية مع اللاعب ناصر الشمراني، وذلك بتسليمه كافة مستحقاته المالية السابقة.
وكان اللاعب كتب على حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم صفحة كروية جديدة في مسيرتي الاحترافية مع نادي الاتحاد الكبير بجمهوره ورجالاته ولاعبيه وجميع المنتمين له، بإذن الله أكون قد ثقتكم فيني، أعدكم بالعمل مع زملائي لعودة الفريق لوضعه الطبيعي والمسار الصحيح".
وتابع: "أتقدم بالشكر الجزيل لزملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري في نادي الشباب، والشكر موصول لجماهير الشباب، تمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح".
، "الشمراني" لاعباً اتحادياً حتى نهاية الموسم ،
المصدر : الخليج 365
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