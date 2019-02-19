تفاصيل تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مصري لارتكابه هذه الجريمة بتبوك

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب محظورة بمنطقة تبوك فيما يلي نصه: بفضل من الله تم القبض على المدعو / أنور السيد عبدالمحسن البنا – مصري الجنسية – عند قيامه بتهريبه كمية من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / أنور السيد البنا اليوم الثلاثاء 14 / 6 / 1440هـ في منطقة تبوك.

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