مسؤول بحريني: 20% من حفلات الزفاف في البحرين لأسر سعودية

قال المستشار بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الدكتور علي حسن فولاذ، إن حفلات الزفاف من الأسر السعودية التي أقيمت في البحرين تجاوزت الـ 100 حفلة، من بين 500 أقيمت في مملكة البحرين خلال 2018.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مساء أمس، في معرض أعراسنا الدولي المختص في قطاع الأعراس بمدينة الرياض، والذي يوفر فرصًا للقاء شركات دولية مشهورة ومتخصصة في مجال الأعراس والمناسبات، بالإضافة الى أكثر من 30 ألف زائر.

وأضاف فولاذ: «تعد مشاركة هيئة البحرين للسياحة والمعارض في المعرض لهذا العام، الثانية، بعد مشاركة محدودة العام الماضي».

وتابع: «معرض أعراسنا يتماشى مع تطلعاتنا التي نطمح إليها، عبر تسويق برنامج الهيئة في السعودية وخاصة في مدينة الرياض (..) السوق السعودية لدينا معروف وخصوصًا المنطقة الشرقية؛ حيث يوجد الكثير من العوائل تأتي إلى البحرين لإقامة الأفراح والأعراس، ونحن الآن نتوجه إلى الرياض وجدة لاستقطاب المزيد من الأسر السعودية والمقيمين على أراضيها».

وتابع: «مع تزايد الاهتمام بإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى، تحولت مملكة البحرين إلى مركز عالمي مهم ووجهة رائدة لإقامة هذه الحفلات، وخاصة من السعودية بحكم التقارب الجغرافي والروابط التاريخية والحضارية والثقافية وتشابه العادات والتقاليد بين البلدين الشقيقين».

وأشار فولاذ، إلى أن امتلاك البحرين للعديد من العوامل التي تؤهلها لأن تصبح الوجهة المثالية لإقامة حفلات الزفاف؛ كونها تتميز بمرافق سياحية وفندقية ذات تصنيف عالمي عال وجزر وشواطئ راقية ومواقع تراثية وأماكن ترفيهية وسهولة وسرعة التنقل عن طريق جسر الملك فهد، وكذلك تحتضن قائمة طويلة من الاختصاصيين في فن التخطيط وعمل ديكورات الحفلات.

وأوضح، أن كل ما سبق جعل البحرين الخيار الأمثل للعائلات السعودية والخليجية لإحياء مناسباتهم، خاصة وأنها تتميز بالودية والانفتاح والشعور العام بالبهجة والسرور؛ مما يضفي المزيد من السعادة على حفلات الزفاف.

وأضاف فولاذ: «من هذا المنطلق شكلت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، فريقًا من الخبراء المختصين في تخطيط حفلات الزفاف، وتنظيم المتطلبات اللوجستية، وتحديد المواقع الملائمة، وتسهيل إصدار تأشيرات الدخول، وتجهيز وسائل النقل، وتأكد سلاسة الإجراءات خلال جميع مراحل الزفاف، إلى جانب تعاونها مع شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين؛ حيث توفر الرحلات الجوية اليومية المنتظمة».