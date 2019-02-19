بالصور.. محافظ الدرب يقف على احتياجات المواطنين في مركز عتود

إنفاذًا لتوجيهات القيادة
تفقد محافظ الدرب، المهندس صالح بن علي القحطاني، اليوم الثلاثاء، مركز عتود التابع للمحافظة، في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة؛ لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.
وشملت الجولة، مركز عتود، قرى ماضي، ومنشية، والعرق، والسميرات، ومراكز الرعاية الأولية بتلك القرى، وكورنيش السميرات.
واستمع المحافظ لشرح من رئيس مركز عتود يحي بن عبده حكمي، ورئيس بلدية الدرب المهندس محمد بن محسن خرمي، عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.
كما التقى المهندس القحطاني، خلال الجولة، مشايخ وأهالي مركز عتود، وبحث معهم الاحتياجات الخدمية للمركز والقرى التابعة له.
وأكد القحطاني، أن الجولة جاءت بتوجيه من أمير منطقة جازان و نائبه؛ للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات، وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، راجيًا العون والتوفيق للجميع.
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