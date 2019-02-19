السعودية اليوم / طقس شتوي قارس يضرب 39 ولاية أمريكية وتأثر حوالي 200 مليون شخص بالعواصف الثلجية



واشنطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

قالت هيئة الأرصاد الأمريكية اليوم، إن معظم الولايات الأمريكية تتوقع حدوث عاصفة ابتداءً من اليوم وتستمر حوالي يومين، وستصيب العاصفة كل الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، ومناطق الوسط الغربي ووسط وشمال شرق البلاد.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أيضًا سقوط الثلوج والأمطار الكثيفة وتعطل حركة الطيران في عديد من المناطق.

وبحسب تقديرات معظم الولايات المتأثرة من المتوقع تأثر حوالي 200 مليون شخص في 39 ولاية أمريكية، وهو ما نسبته حوالي 60 % من إجمالي عدد سكان البلاد.

وتوقعت السلطات المحلية في العاصمة الأمريكية واشنطن أن تشهد مناطق بالتيمور وفيلادلفيا تراكم الثلوج وانتشار المطر الثلجي، وسيواجه سكانها صعوبات في التنقل يوم غد الأربعاء.

// انتهى //

19:29ت م

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واشنطن 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسقالت هيئة الأرصاد الأمريكية اليوم، إن معظم الولايات الأمريكية تتوقع حدوث عاصفة ابتداءً من اليوم وتستمر حوالي يومين، وستصيب العاصفة كل الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، ومناطق الوسط الغربي ووسط وشمال شرق البلاد.وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أيضًا سقوط الثلوج والأمطار الكثيفة وتعطل حركة الطيران في عديد من المناطق.وبحسب تقديرات معظم الولايات المتأثرة من المتوقع تأثر حوالي 200 مليون شخص في 39 ولاية أمريكية، وهو ما نسبته حوالي 60 % من إجمالي عدد سكان البلاد.وتوقعت السلطات المحلية في العاصمة الأمريكية واشنطن أن تشهد مناطق بالتيمور وفيلادلفيا تراكم الثلوج وانتشار المطر الثلجي، وسيواجه سكانها صعوبات في التنقل يوم غد الأربعاء.// انتهى //19:29ت م0293

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