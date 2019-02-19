السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يلتقي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة



تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإنابة حمادي الكعلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

// انتهى //

18:34ت م

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تونس 14 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 19 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإنابة حمادي الكعلي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.// انتهى //18:34ت م0271

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