السعودية | أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول )

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:33 مساءً, 19 فبراير 2019 م المناطق - واس أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بعد صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض . وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء وعدد من أصحاب السمو الأمراء .

كما أدى الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأبناء الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( فيصل ، وطلال ، وخالد ، وعبدالعزيز ) وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المواطنين .



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