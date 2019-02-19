شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : "جيل الرؤية " تواكب توجيهات القيادة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان ورئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي المهندس عازب القحطاني, ووفدا من تعليم المنطقة والشركة إلى جانب فريق التدريب.

واستمع سموه إلى شرح من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية عن برنامج مبادرة جيل الرؤية الذي ينفذه نادي الحي التابع لمكتب تعليم محافظة الخفجي وبشراكة ودعم من شركة ارامكو لأعمال الخليج المحدودة بالخفجي, ويعد برنامجاً تقنياً متوافقاً مع رؤية ٢٠٣٠ , مبيناً أنها تهدف إلى تدريب طلاب التعليم العام وخاصة المرحلتين المتوسطة والثانوية على التصميم في مجالات تقنية مختلفة مع التركيز على مجال السيارات الكهربائية, كذلك المعتمدة على الطاقة الشمسية ومجال الذكاء الاصطناعي والبيئة الخضراء.

ويتم التدريب على هذه المجالات بواقع يومين في الأسبوع ولمدة أربع ساعات لكل جلسة، ويتم بعد ذلك تطبيق المهارات واقعيا من خلال حث المتدربين على التصميم وتقديم الحلول الإبداعية لبعض المشكلات التي تواجههم أو تواجه بعض أفراد المجتمع.

وأشاد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان, بمثل هذه البرامج التي تأتي مواكبة مع توجيهات القيادة الرشيدة وبما يدعم رؤية 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

من جهته قدم الدكتور الشلعان باسمه واسم أسرة التعليم شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه لقطاع التعليم بالمنطقة وتوجيهاته السديدة في إنجاح جملة المبادرات النوعية ورفع مستوى الإنتاج المعرفي والعلمي, موصلاً الشكر لشركاء هذا المشروع الحيوي شركة أرامكو لأعمال الخليج المحدودة بالخفجي.

فيما أعرب المهندس عازب القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو لأعمال الخليج عن سعادته وأعضاء الشركة بلقاء سمو نائب أمير المنطقة واطلاع سموه على جملة المشروعات والمبادرات التي تقف الشركة دعما لها ومن ذلك قطاع التعليم بالمحافظة وكافة الجوانب التنموية الأخرى.