شكرا لقرائتكم الأمير محمد بن سلمان يصل الهند وناريندرا مودي على رأس مستقبليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الهندية، في ثاني محطات جولته الآسيوية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقدمة مستقبلي ولي العهد في المطار.

وتستمر زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند على مدى يومين يشهد خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم.



مختارات حنان شوقي تفتح النار على خالد يوسف: ملعون أبو الفن بهذه الطريقة



15 وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين في شركة ياسرف مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.