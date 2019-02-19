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شكرا لقرائتكم هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب المواطن دون مرفقات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على شروط ومتطلبات التسجيل كفرد مستقل في البرنامج لمن هم في سن 18-24 سنة.
وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 استفسارًا من “البتول” قالت فيه : تقدمت بطلب جديد في حساب متابعات الخليج 365 ولكن طلب مني المرفقات مع أن عمري ٢٤ سنة؟ فكيف أسجل بدون مرفقات ؟”.
ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة، فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.
ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
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