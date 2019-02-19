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شكرا لقرائتكم بريطانيا تحذر ألمانيا من وقف توريد التايفون والتورنيدو للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية إن بريطانيا انتقدت قرار ألمانيا وقف توريد الأسلحة للمملكة بسبب تأثر الصناعة المشتركة بينهما.
وأضافت الصحيفة أن لندن قلقة من تأثر الصناعة العسكرية بعد وقف ألمانيا صفقات السلاح للسعودية.
وحذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت برلين من تأثر صفقات مقاتلات تايفون وتورنيدو للسعودية.
وكانت حكومة ألمانيا قررت تعليق توريد السلاح إلى المملكة بعد قضية وفاة الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي إلا أن الشركات الألمانية رفضت قرار الحكومة.
وهددت الشركات باللجوء إلى القضاء لمنع قرار وقف التوريد بسبب التزامات الشركات بشروط جزائية وغرامات حال تأخرت عن التسليم.
وكشف تقرير ألماني، أن الحكومة الفيدرالية ستواجه أزمة قضائية بعد أن أوقفت الصفقات العسكرية التي تم توقيعها مع المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.
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