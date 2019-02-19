الان تتابع ولي العهد يصل الهند في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، إلى الهند، في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقبال ولي العهد لحظة وصوله إلى الهند، ثاني محطات جولته الآسيوية، رئيس الوزراء الهندي، وعدد من قادة البلاد.