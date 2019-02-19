شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تطلق أعمال تطوير وتحسين المساجد في طريق الهجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت اليوم (الثلاثاء)، الشركة السعودية للكهرباء، أعمال الخطة الإستراتيجية لمبادرة «خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية»، التي تُعنى بتطوير وتحسين المساجد وتدريب القائمين عليها على امتداد طريق الهجرة، ضمن برامج ملتقى مكة الثقافي، الثالث لعام 1440 من خلال حملة «كيف نكون قدوة؟» التي يرعاها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وزار ممثل إمارة منطقة مكة المكرمة وفريق المبادرة، الموقع الأول وهو مسجد السعادة، واطلعوا على سير الأعمال التحسينية والدورات التدريبية في مجال السلامة وإطفاء الحرائق والإسعافات الأولية، إضافة إلى الدورات الخاصة بتطوير السلوك الإيجابي في تقديم خدمة تفوق التوقعات لضيوف الرحمن، وأشاد الجميع بالعمل المتقن والدور العظيم الذي تقدمه «السعودية للكهرباء» في العديد من المبادرات لخدمة حجاج وزوار بيت الله الحرام على مستوى منطقة مكة المكرمة، ما يعكس حرص القيادة في الشركة على المشاركة في المبادرات التي تواكب تطور ورؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الشركة تشارك للعام الثالث على التوالي في فعاليات ملتقى مكة الثقافي المقام تحت شعار «كيف نكون قدوة؟»، من خلال تقديمها لهذا العام، أربع مبادرات تتمثل في مبادرات «خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية»، و«سلوكنا الإيجابي قدوة»، و«ضيوفنا في أمان وبهجة»، و«اشتراكك عنوانك».

وتركز المبادرة الأولى للشركة والممثلة في «خدمة ضيوف الرحمن أسمى غاية»، على تطوير المساجد وتحسينها وتدريب العاملين عليها على السلوك الإيجابي، وكذلك مع الزوار والحجاج والمعتمرين، والحالات الطارئة في حال العارض الصحي المفاجئ أو الحريق (لا سمح الله)؛ لخلق بيئة نموذجية على امتداد الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما قدمت الشركة في المبادرة الثانية الممثلة في «سلوكنا الإيجابي قدوة»، تسعة برامج تدريبية لعدد من منسوبي قطاع الحج والعمرة، ضمن خطة سلسلة برامج التدريب لملتقى مكة الثقافي «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة»، وكذلك دورة الاتصال الفعال بمفهوم ديسك من خلال ورشة للتعريف بالأنماط السلوكية، وكيفية التعامل مع الحجاج والمعتمرين بالسلوك الإيجابي، فيما هدفت المبادرة الثالثة الممثلة في «ضيوفنا في أمان وبهجة» إلى تقديم برامج متنوعة للارتقاء بتثقيف الحجاج وزوار بيت الله الحرام عن طريق استخدام قطار الحرمين وصالة الركاب، حيث تقدم برامج مسلية وعروضا عن السلامة في صالات الانتظار، وكذلك داخل عربات القطار، وعرض فيلم وثائقي عن «الحج والعمرة في السابق والآن» على شاشات العربات، وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية «قطار الحرمين بمحطتي جدة ومكة المكرمة»، بحضور 40 فرداً من الرجال والنساء بمسمى «الاتصال الفعال بمفهوم ديسك».

وتهدف المبادرة الرابعة الممثلة في «اشتراكك عنوانك» إلى عمل تطبيق مجهز بكافة أرقام اشتراكات الدور السكنية المخصصة لإسكان الحجاج والمعتمرين، حيث يزود الحاج عند نزوله في الفندق برقم الاشتراك الخاص بعداد الفندق والتطبيق الإلكتروني على جواله بواسطة استقبال الفندق وعند إضاعة المعتمر والحاج لمسكنه يدخل على التطبيق ويضع رقم الاشتراك فيصل لمسكنه عبر أقصر الطرق.