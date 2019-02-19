شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تعديلات إجازات «التعليم» في اللائحة الجديدة لـ«الخدمة المدنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت وزارة التعليم أبرز التعديلات في الإجازات، التي تضمنتها قرارات وزارة الخدمة المدنية في اللائحة الجديدة.

وكشفت «التعليم» أن إجازة الوضع أصبحت في اللائحة الجديدة 70 يوماً توزعها الموظفة كيف تشاء، وتبدأ بحد أقصى 28 يوما قبل التاريخ المرجع للوضع، وذلك بعدما كانت 60 يوما من تاريخ الوضع سابقاً، وإجازة الأمومة شملتها اللائحة الجديدة لتصبح حسب رغبتها، بعدما كانت فصلا دراسيا كاملا للمعلمة.

أما إجازة الأبوة فقد أصبحت بعد اللائحة الجديدة ثلاثة أيام، بعدما كانت يوماً واحداً سابقاً، وإجازة الوفاة تم احتسابها بعد اللائحة الجديدة بخمسة أيام في حالة وفاة الزوجة أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، إذ كانت سابقاً ثلاثة أيام في حالة وفاة الوالدين والأبناء والزوجة، ويوما واحدا في حالة وفاة الإخوة والأخوات.

واشتملت اللائحة الجديدة على تعديل إجازة الامتحانات ليصبح تحديد مدة الإجازة بالأيام الفعلية ويستحق يوم عمل واحد قبل يوم الامتحان، فيما كانت قبل اللائحة الجديدة من تاريخ الامتحان إلى نهايته، فيما تضمنت الإجازة العادية 10 أيام متفرقة في السنة بعد اللائحة الجديدة، إذ كانت سابقا خمسة أيام متفرقة في السنة.

وفي ما يخص الإجازة المرضية، فشملتها اللائحة الجديدة لتصبح ستة أشهر براتب كامل، ثم ستة أشهر براتب كامل، ثم ستة أشهر بنصف راتب، ثم سنة بربع راتب، والزيارات الطبية تحتسب إجازة مرضية، إذ كانت سابقا ستة أشهر براتب كامل، ثم ستة أشهر بنصف راتب، ثم ستة أشهر بربع راتب، ثم ستة أشهر بدون راتب، ومشاهد المراجعة لا تحتسب إجازة مرضية.

وحول الإجازات الخطيرة، شملت اللائحة الجديدة تعديلاتها، إذ أصبحت سنة براتب كامل، ثم ستة أشهر بنصف راتب، ثم ثلاثة أشهر بربع راتب، فيما كانت قبل اللائحة الجديدة سنة براتب كامل، ثم ثلاثة أشهر بنصف راتب، ثم ثلاثة أشهر بربع راتب، ثم ستة أشهر بدون راتب.

وأضافت وزارة التعليم أن الإجازة الاستثنائية في اللائحة الجديدة سنتان خلال خمس سنوات، وكانت سابقا سنة خلال خمس سنوات، كما أن إجازة المرافقة أصبحت بعد اللائحة الجديدة للزوج أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة بدون صك إعالة، إذ كانت قبل اللائحة للزوج والأبناء والوالدين والإخوان يتوجب وجود صك إعالة.

وبخصوص وقوع الكارثة، فبعد اللائحة الجديدة لا تحسم الإجازة من إجازات الموظف، وتحتسب براتب كامل، إذ كانت سابقا قبل اللائحة الجديدة تحسم من إجازات الموظف.