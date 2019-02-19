السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم بحث التعاون المثمر بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.



كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وبوتين يبحثان التعاون لضبط سوق النفط العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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