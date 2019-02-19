«حساب المواطن» يوضِّح موقف المنتهية هويتهم الوطنية من التسجيل

أوضح برنامج حساب المواطن موقف المنتهية هويتهم الوطنية من إتمام إجراءات التسجيل للحصول على الدعم.

وأكد البرنامج في تغريدة عبر حساب «خدمة العملاء» التابع له، أن تاريخ انتهاء الهوية الوطنية غير مطلوب للتسجيل في البرنامج، مشيرًا إلى أن المستفيد يمكنه الدخول للحساب من خلال البوابة الإلكترونية واختيار «تسجيل جديد» وإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

كان برنامج «حساب المواطن»، أعلن مواعيد التحقق من الآيبان البنكي للمستفيدين الذين سجَّلوا قبل يوم 10 فبراير الجاري، وللذين سجَّلوا بعده، منوهًا بأنه في حال إضافة المستفيد الآيبان البنكي قبل ذلك التاريخ سيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر مارس، وستصله رسالة نصية عند تمام التحقق منه.

وتابع البرنامج أنه في حال أضاف المستفيد الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير، فسيتم التحقق منه خلال دورة الدفع لشهر «أبريل»، وستصل رسالة نصية إليه بذلك.

ودشَّنت المملكة، في يناير من عام 2017، برنامج حساب المواطن لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، ولدعم بعض الأسر ذات الدخل فوق المتوسط دعمًا جزئيًّا، بإعادة توجيه مخصَّصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.

ويتم تقسيم المستفيدين من البرنامج إلى 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، وأصحاب الدخل المتوسط، وأصحاب الدخل فوق المتوسط الذين سيستفيدون من البرنامج جزئيًّا، فيما يصل الاستحقاق إلى راتب 20159 ريالًا، على أن تدفع الدولة مبالغ نقدية مباشرة كل شهر.