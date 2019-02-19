بعد إطلاقها في بلاد كثيرة حول العالم، أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية "أبل"، عن توافر خدمتها "أبل باي"، بدءا من اليوم، الثلاثاء.
وأشارت "أبل" إلى أن الخدمة أصبحت متوافرة للسعوديين والمقيمين في المملكة، عبر مصرف الراجحي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
موقع وزارة الداخلية السعودية
وكان الحساب الرسمي لخدمة الدفع "مدى" نشر، أمس الاثنين، صورة تشير إلى توقيت إطلاق خدمة "أبل باي" مع وجود "ساعة أبل"، وهو ما أعطى تلميحا حول الإطلاق في صباح اليوم.
وأكد المصرف اليوم الثلاثاء، "أن استخدام "أبل باي" بسيط، ومتوافق مع الأجهزة التي تستخدمها كل يوم.. كما أن معلومات بطاقتك بأمان كونها لا تخزن على جهازك ولا تتم مشاركتها عند قيامك بعمليات الدفع".
وللدفع باستخدام "بصمة الإصبع"، ثبت هاتف "آيفون" بالقرب من شاشة القارئ، مع وضع الإصبع على "Touch ID".
وللدفع باستخدام "بصمة الوجه"، اضغط مرتين على الزر الجانبي، وانظر إلى شاشة "آيفون"، ثم ثبته بالقرب من شاشة القارئ.
أما بالنسبة للدفع من خلال "ساعة أبل"، اضغط مرتين على الزر الجانبي، ثم ثبت الساعة بالقرب من شاشة القارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر بدءا من اليوم... "أبل" تفرج عن ميزة للسعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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