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محمد بن مسعود - الدمام - كرم محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي، المشرفة التربوية تركية بنت مريخان المطيري، بمناسبة حصولها على المركز الأول لجائزة التعليم للتميز، في دورتها التاسعة "فئة المرشدة الطلابية" للعام الدراسي 1438 - 1439هـ.
جاء ذلك بمكتبه في ديوان المحافظة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي، وشقيقي المحتفى بها.
وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز على مستوى المملكة، والذي يعد تشريفًا لجميع أبناء وبنات المحافظة، قائلاً: إن رحلة التميز تبدأ بعد نيل الجائزة ولا تنتهي بالحصول عليها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.
من جانبه قدم مدير التعليم، شكره وتقديره لمحافظ الخرج، على تكريمه للمشرفة "تركية" لحصولها على جائزة التميز.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار رعايته واهتمامه الدائمين ومشاركته مناسبات تعليم الخرج طوال العام الدراسي، وعنايته الدائمة بدعم مسيرة المتميزين والمتفوقين ليكونوا لَبِنات صالحة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء.
وفي نهاية الاستقبال الذي حضره مدير الإعلام والاتصال عبد الله القرني، ومدير مركز التميز المؤسسي عمر الخويطر، ومدير وحدة الشراكة فهد المياح؛ قدم المحافظ درعًا تذكاريًا للمحتفى بها؛ استلمها نيابة عنها شقيقها سهل بن مريخان المطيري.
محافظ الخرج يكرم المشرفة "تركية المطيري"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
كرم محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي، المشرفة التربوية تركية بنت مريخان المطيري، بمناسبة حصولها على المركز الأول لجائزة التعليم للتميز، في دورتها التاسعة "فئة المرشدة الطلابية" للعام الدراسي 1438 - 1439هـ.
جاء ذلك بمكتبه في ديوان المحافظة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي، وشقيقي المحتفى بها.
وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز على مستوى المملكة، والذي يعد تشريفًا لجميع أبناء وبنات المحافظة، قائلاً: إن رحلة التميز تبدأ بعد نيل الجائزة ولا تنتهي بالحصول عليها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.
من جانبه قدم مدير التعليم، شكره وتقديره لمحافظ الخرج، على تكريمه للمشرفة "تركية" لحصولها على جائزة التميز.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار رعايته واهتمامه الدائمين ومشاركته مناسبات تعليم الخرج طوال العام الدراسي، وعنايته الدائمة بدعم مسيرة المتميزين والمتفوقين ليكونوا لَبِنات صالحة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء.
وفي نهاية الاستقبال الذي حضره مدير الإعلام والاتصال عبد الله القرني، ومدير مركز التميز المؤسسي عمر الخويطر، ومدير وحدة الشراكة فهد المياح؛ قدم المحافظ درعًا تذكاريًا للمحتفى بها؛ استلمها نيابة عنها شقيقها سهل بن مريخان المطيري.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
05:18 PM
كرم محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي، المشرفة التربوية تركية بنت مريخان المطيري، بمناسبة حصولها على المركز الأول لجائزة التعليم للتميز، في دورتها التاسعة "فئة المرشدة الطلابية" للعام الدراسي 1438 - 1439هـ.
جاء ذلك بمكتبه في ديوان المحافظة، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبد الله العتيبي، وشقيقي المحتفى بها.
وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز على مستوى المملكة، والذي يعد تشريفًا لجميع أبناء وبنات المحافظة، قائلاً: إن رحلة التميز تبدأ بعد نيل الجائزة ولا تنتهي بالحصول عليها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.
من جانبه قدم مدير التعليم، شكره وتقديره لمحافظ الخرج، على تكريمه للمشرفة "تركية" لحصولها على جائزة التميز.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار رعايته واهتمامه الدائمين ومشاركته مناسبات تعليم الخرج طوال العام الدراسي، وعنايته الدائمة بدعم مسيرة المتميزين والمتفوقين ليكونوا لَبِنات صالحة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء.
وفي نهاية الاستقبال الذي حضره مدير الإعلام والاتصال عبد الله القرني، ومدير مركز التميز المؤسسي عمر الخويطر، ومدير وحدة الشراكة فهد المياح؛ قدم المحافظ درعًا تذكاريًا للمحتفى بها؛ استلمها نيابة عنها شقيقها سهل بن مريخان المطيري.
، محافظ الخرج يكرم المشرفة "تركية المطيري" ،
المصدر : الخليج 365
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