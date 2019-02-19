، الحفل الختامي لجائزة الملك سلمان المحلية.. الليلة عبر "يوتيوب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال القناة الرسمية للشؤون الإسلامية

تبثّ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر قناتها الرسمية على منصة "يوتيوب"، وقائع الحفل الختامي لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات، في دورتها الـ21، والذي يكرم خلاله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الفائزين نيابة عن الملك، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق "الريتز كارلتون" بمدينة الرياض.

ودعت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام جميع المشاهدين لمتابعة البث المباشر لفعاليات الحفل الختامي للمسابقة على قناة الوزارة الرسمية من خلال الرابط (http://cutt.us/XFwuR).

وكان الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد دشن القناة قبل يومين خلال زيارته التفقدية لمقر المسابقة، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وقيادات الوزارة وجمع من الحضور وممثلي وسائل الإعلام، لتكون منصة إعلامية رقمية تفاعلية، لنقل المناسبات والفعاليات التي تقدمها الوزارة في إطار رسالتها لخدمة الدعوة إلى الله ونشر القيم الإسلامية بتوجيهات ومتابعة من الوزير آل الشيخ، ولمواكبة الرؤية المملكة 2030.