، جدة.. فعالية لتوعية المجتمع بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم ،

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تنظّم كلية الطب ومستشفى الأسنان الجامعي بالتعاون مع مركز طب النوم بالمستشفى الجامعي في جامعة الملك عبدالعزيز، فعالية "نَزْدَان" المعنية بتوعية المجتمع عن متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وتداعياتها، وأسبابها، والكشف عن أعراضها وكيفية علاجها.
ودعت الكلية الجميع لحضور الفعالية التي ستقام في مجمع العرب في جدة البوابة الرئيسية، أيام 16 و17 و18 جمادى الآخرة الموافق 21 و22 و23 فبراير يوم الخميس من الساعة 06:30 إلى 11:00 مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 05:00 إلى 11:00 مساء.
يُذكر أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب يحدث أثناء النوم، وقد يكون خطيراً، حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
جدة.. فعالية لتوعية المجتمع بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
تنظّم كلية الطب ومستشفى الأسنان الجامعي بالتعاون مع مركز طب النوم بالمستشفى الجامعي في جامعة الملك عبدالعزيز، فعالية "نَزْدَان" المعنية بتوعية المجتمع عن متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وتداعياتها، وأسبابها، والكشف عن أعراضها وكيفية علاجها.
ودعت الكلية الجميع لحضور الفعالية التي ستقام في مجمع العرب في جدة البوابة الرئيسية، أيام 16 و17 و18 جمادى الآخرة الموافق 21 و22 و23 فبراير يوم الخميس من الساعة 06:30 إلى 11:00 مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 05:00 إلى 11:00 مساء.
يُذكر أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب يحدث أثناء النوم، وقد يكون خطيراً، حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
05:03 PM
تنظّمه كلية الطب ومستشفى الأسنان الجامعي
تنظّم كلية الطب ومستشفى الأسنان الجامعي بالتعاون مع مركز طب النوم بالمستشفى الجامعي في جامعة الملك عبدالعزيز، فعالية "نَزْدَان" المعنية بتوعية المجتمع عن متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، وتداعياتها، وأسبابها، والكشف عن أعراضها وكيفية علاجها.
ودعت الكلية الجميع لحضور الفعالية التي ستقام في مجمع العرب في جدة البوابة الرئيسية، أيام 16 و17 و18 جمادى الآخرة الموافق 21 و22 و23 فبراير يوم الخميس من الساعة 06:30 إلى 11:00 مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 05:00 إلى 11:00 مساء.
يُذكر أن انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب يحدث أثناء النوم، وقد يكون خطيراً، حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر.
، جدة.. فعالية لتوعية المجتمع بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم ،
المصدر : الخليج 365
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