- 1/2
- 2/2
أدّى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة أبوعريش، صلاة الميت على الشهيد العريف فتح الدين بن علي أحمد دراج، أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
ونقل الأمير محمد بن عبدالعزيز تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد،"دراج" سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني, ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المشايخ والأهالي.
أمير جازان بالنيابة يؤدي الصلاة على الشهيد العريف "دراج"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-19
أدّى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة أبوعريش، صلاة الميت على الشهيد العريف فتح الدين بن علي أحمد دراج، أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
ونقل الأمير محمد بن عبدالعزيز تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد،"دراج" سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني, ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المشايخ والأهالي.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
04:54 PM
أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي
أدّى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة أبوعريش، صلاة الميت على الشهيد العريف فتح الدين بن علي أحمد دراج، أحد منسوبي الحرس الوطني الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
ونقل الأمير محمد بن عبدالعزيز تعازي القيادة الرشيدة لوالد وذوي الشهيد،"دراج" سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني, ورئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري وعدد من المشايخ والأهالي.
، أمير جازان بالنيابة يؤدي الصلاة على الشهيد العريف "دراج" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان بالنيابة يؤدي الصلاة على الشهيد العريف "دراج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.