، غداً في دار الأوبرا بالكويت.. "سعود بن عبدالله" يشعل المسرح شعراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام فعاليات معرض "الفهد روح القيادة"

يحتضن، مساء غدٍ الأربعاء، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت (دار الأوبرا)، وتحديداً عند السابعة مساءً، وضمن معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- "الفهد روح القيادة" الأمسية الشعرية الكبرى للأمير الشاعر الدكتور سعود بن عبدالله.

وتأتي عودة فارس الأمسية لأمسيات الكويت بعد غياب دام 17 عاماً، وتحديداً حينما أحيا أمسية عام 2003، وقبلها أمسيته الأولى عام 1999 خلال مهرجان "هلا فبراير".

وحظي شاعر الأوبريت الأشهر "مولد أمة" باستقبال كبير في الكويت من قبل محبيه من متذوقي الأدب بالإضافة لوسائل الإعلام، كما قام مساء أمس بجولة زار من خلالها معرض "الفهد روح القيادة" وسجل كلمة إعجاب بما شاهده من مقتنيات ومحتويات تخص الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، والتي أبرزت الكثير من الجوانب المشتركة بين الأشقاء في البلدين الكويت والسعودية.

وعن هذه الأمسية قال شاعر الحلم والوطن الأمير سعود بن عبدالله لـ"الخليج 365": اجتمعنا في الكويت جميعا على محبة والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد -رحمه الله- وللكويت مكان خاص في القلب، وهذا غير مستغرب ونحن بين أهلنا، وكل من يحضر الأمسية له معزّه خاصة، فالكويت دائماً ما تجمع الأشقاء على المحبة.

ومن المتوقع أن يصدح الأمير سعود بعدد من روائعه العالقة في أذهان محبي الشعر ومنها (العنا، رسالة حب، كذبة بيضا، يا حبني لك، وش فيك غايب، يا ورد) وغيرها من القصائد، كما وعد بإلقاء عدد من القصائد الجديدة لأول مرة.

الجدير بالذكر أن الدعوة عامة لحضور الأمسية، وحددت الأماكن التالية للحصول على بطاقات الحضور: ساحة العلم، سوق المباركية ومجمع الأفنيوز مول، كما تم تدشين هاشتاق خاص لهذه المناسبة بعنوان #سعود_بن_عبدالله_بالكويت.