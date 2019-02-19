، عبر البنية التحتية لـ"مدى".. إطلاق خدمة Apple Pay في المملكة ،

- 1/2
- 2/2
بدأ نظام المدفوعات الوطني "مدى" في تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية لشركة "آبل" عبر خدمة Apple pay لمواكبة التطور العالمي في مجال الدفع الإلكتروني.
وتتيح الخدمة لعملاء البنوك حفظ بيانات بطاقاتهم المصرفية، واستخدامها لدفع قيمة مشترياتهم وفواتير الخدمات الخاصة بهم عبر تقنية الاتصال قريب المدى "NFC" لدى المتاجر و من خلال خدمة الشراء عبر الإنترنت لدى مواقع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وعملت "مدى" مع Apple على طرح خدمة Apple pay بالتعاون مع البنوك المحلية وشركتي الدفع العالميتين "ڤيزا" و"ماستركارد"، لتمكين حاملي البطاقات من رقمنة بطاقاتهم البنكية على أجهزتهم الذكية بطريقة آمنة؛ ليتم استخدامها في الدفع عبر نقاط البيع ولدى مواقع التجارة الإلكترونية سواءً داخل أو خارج المملكة.
ويتم حفظ البطاقات البنكية للمستخدمين عبر تطبيق "Wallet" بعد توثيق هوياتهم، من خلال إدخال الرمز السري المُرسل لرقم الجوال المسجل لدى البنك، وإجراء عمليات الدفع بعد الدخول على أجهزتهم، من خلال آليات حماية الجهاز كالبصمة أو الرمز السري للجهاز، وتمرير الجوال الذكي على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة مدى أثير أو للشراء عبر المواقع الإلكترونية الموفرة للخدمة.
ولا تحتسب أي رسوم مالية إضافية على خدمة الدفع عبر التطبيق سواءً للأفراد او المواقع التجارية في حال جرت المعاملة داخل المملكة، بينما قد تكون خاضعة للرسوم في حال استخدام الخدمة في العمليات الدولية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجهة المصدرة للبطاقة وأنظمة الدفع في البلد المضيف.
ويأتي تقديم "مدى" لخدمة Apple pay لتميزها بدرجة عالية من الأمان، حيث تتم عملية حفظ البطاقة بتزويدها برقم حساب افتراضي بدلاً من رقمها الأصلي لاستخدامه كرقم مرجعي في حالات الشكاوى والمطالبات وغيرها، بالإضافة إلى التشفير الكلي لبيانات البطاقة بفضل منصة التشفير التي طورتها مدى لإضفاء المزيد من الحماية وحفظ الخصوصية.
يذكر أن "مدى" أطلقت في نهاية عام ٢٠١٦ خدمة ”مدى أثير“ والتي شهدت مؤخراً انتشاراً واسعاً لتمكين الأفراد من الدفع عبر تمرير البطاقات البنكية المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى "NFC"، على شاشات أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة لإدخالها، وذلك لمزيد من المرونة خلال عملية الدفع وكخطوة تمهيدية لطرح خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية.
وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على عدد من المبادرات التي تساهم بتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث تحرص على استمرار سياسة دعم الخدمات الرقمية وتنويع وسائل الدفع وتبني أحدث التقنيات العالمية مثل Apple pay للوصول لمجتمع لا يعتمد بشكل رئيس على النقد.
عبر البنية التحتية لـ"مدى".. إطلاق خدمة Apple Pay في المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-19
بدأ نظام المدفوعات الوطني "مدى" في تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية لشركة "آبل" عبر خدمة Apple pay لمواكبة التطور العالمي في مجال الدفع الإلكتروني.
وتتيح الخدمة لعملاء البنوك حفظ بيانات بطاقاتهم المصرفية، واستخدامها لدفع قيمة مشترياتهم وفواتير الخدمات الخاصة بهم عبر تقنية الاتصال قريب المدى "NFC" لدى المتاجر و من خلال خدمة الشراء عبر الإنترنت لدى مواقع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وعملت "مدى" مع Apple على طرح خدمة Apple pay بالتعاون مع البنوك المحلية وشركتي الدفع العالميتين "ڤيزا" و"ماستركارد"، لتمكين حاملي البطاقات من رقمنة بطاقاتهم البنكية على أجهزتهم الذكية بطريقة آمنة؛ ليتم استخدامها في الدفع عبر نقاط البيع ولدى مواقع التجارة الإلكترونية سواءً داخل أو خارج المملكة.
ويتم حفظ البطاقات البنكية للمستخدمين عبر تطبيق "Wallet" بعد توثيق هوياتهم، من خلال إدخال الرمز السري المُرسل لرقم الجوال المسجل لدى البنك، وإجراء عمليات الدفع بعد الدخول على أجهزتهم، من خلال آليات حماية الجهاز كالبصمة أو الرمز السري للجهاز، وتمرير الجوال الذكي على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة مدى أثير أو للشراء عبر المواقع الإلكترونية الموفرة للخدمة.
ولا تحتسب أي رسوم مالية إضافية على خدمة الدفع عبر التطبيق سواءً للأفراد او المواقع التجارية في حال جرت المعاملة داخل المملكة، بينما قد تكون خاضعة للرسوم في حال استخدام الخدمة في العمليات الدولية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجهة المصدرة للبطاقة وأنظمة الدفع في البلد المضيف.
ويأتي تقديم "مدى" لخدمة Apple pay لتميزها بدرجة عالية من الأمان، حيث تتم عملية حفظ البطاقة بتزويدها برقم حساب افتراضي بدلاً من رقمها الأصلي لاستخدامه كرقم مرجعي في حالات الشكاوى والمطالبات وغيرها، بالإضافة إلى التشفير الكلي لبيانات البطاقة بفضل منصة التشفير التي طورتها مدى لإضفاء المزيد من الحماية وحفظ الخصوصية.
يذكر أن "مدى" أطلقت في نهاية عام ٢٠١٦ خدمة ”مدى أثير“ والتي شهدت مؤخراً انتشاراً واسعاً لتمكين الأفراد من الدفع عبر تمرير البطاقات البنكية المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى "NFC"، على شاشات أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة لإدخالها، وذلك لمزيد من المرونة خلال عملية الدفع وكخطوة تمهيدية لطرح خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية.
وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على عدد من المبادرات التي تساهم بتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث تحرص على استمرار سياسة دعم الخدمات الرقمية وتنويع وسائل الدفع وتبني أحدث التقنيات العالمية مثل Apple pay للوصول لمجتمع لا يعتمد بشكل رئيس على النقد.
19 فبراير 2019 - 14 جمادى الآخر 1440
04:50 PM
تتيح لعملاء البنوك إمكانية دفع قيمة مشترياتهم وفواتير خدماتهم
بدأ نظام المدفوعات الوطني "مدى" في تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية لشركة "آبل" عبر خدمة Apple pay لمواكبة التطور العالمي في مجال الدفع الإلكتروني.
وتتيح الخدمة لعملاء البنوك حفظ بيانات بطاقاتهم المصرفية، واستخدامها لدفع قيمة مشترياتهم وفواتير الخدمات الخاصة بهم عبر تقنية الاتصال قريب المدى "NFC" لدى المتاجر و من خلال خدمة الشراء عبر الإنترنت لدى مواقع التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
وعملت "مدى" مع Apple على طرح خدمة Apple pay بالتعاون مع البنوك المحلية وشركتي الدفع العالميتين "ڤيزا" و"ماستركارد"، لتمكين حاملي البطاقات من رقمنة بطاقاتهم البنكية على أجهزتهم الذكية بطريقة آمنة؛ ليتم استخدامها في الدفع عبر نقاط البيع ولدى مواقع التجارة الإلكترونية سواءً داخل أو خارج المملكة.
ويتم حفظ البطاقات البنكية للمستخدمين عبر تطبيق "Wallet" بعد توثيق هوياتهم، من خلال إدخال الرمز السري المُرسل لرقم الجوال المسجل لدى البنك، وإجراء عمليات الدفع بعد الدخول على أجهزتهم، من خلال آليات حماية الجهاز كالبصمة أو الرمز السري للجهاز، وتمرير الجوال الذكي على جهاز نقطة البيع المدعوم بخدمة مدى أثير أو للشراء عبر المواقع الإلكترونية الموفرة للخدمة.
ولا تحتسب أي رسوم مالية إضافية على خدمة الدفع عبر التطبيق سواءً للأفراد او المواقع التجارية في حال جرت المعاملة داخل المملكة، بينما قد تكون خاضعة للرسوم في حال استخدام الخدمة في العمليات الدولية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجهة المصدرة للبطاقة وأنظمة الدفع في البلد المضيف.
ويأتي تقديم "مدى" لخدمة Apple pay لتميزها بدرجة عالية من الأمان، حيث تتم عملية حفظ البطاقة بتزويدها برقم حساب افتراضي بدلاً من رقمها الأصلي لاستخدامه كرقم مرجعي في حالات الشكاوى والمطالبات وغيرها، بالإضافة إلى التشفير الكلي لبيانات البطاقة بفضل منصة التشفير التي طورتها مدى لإضفاء المزيد من الحماية وحفظ الخصوصية.
يذكر أن "مدى" أطلقت في نهاية عام ٢٠١٦ خدمة ”مدى أثير“ والتي شهدت مؤخراً انتشاراً واسعاً لتمكين الأفراد من الدفع عبر تمرير البطاقات البنكية المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى "NFC"، على شاشات أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة لإدخالها، وذلك لمزيد من المرونة خلال عملية الدفع وكخطوة تمهيدية لطرح خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية.
وعملت مؤسسة النقد العربي السعودي على عدد من المبادرات التي تساهم بتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث تحرص على استمرار سياسة دعم الخدمات الرقمية وتنويع وسائل الدفع وتبني أحدث التقنيات العالمية مثل Apple pay للوصول لمجتمع لا يعتمد بشكل رئيس على النقد.
، عبر البنية التحتية لـ"مدى".. إطلاق خدمة Apple Pay في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عبر البنية التحتية لـ"مدى".. إطلاق خدمة Apple Pay في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.