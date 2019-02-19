الملك سلمان يؤكد دعم السعودية لحقوق الشعب الفلسطيني

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مواقف المملكة الدائمة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأطلع العاهل السعودي المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.